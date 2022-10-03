VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,6 azalışla 3.525,75 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 3.525,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, 3.480-3.580 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen üzerinde 3.547,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise düşüş eğiliminde hareket ederek 3.525,00 puana geriledi.

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca kapalı oturumda gerçekleştirilecek ve düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısına dair olası açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 3.500 ve 3.480 seviyelerinin destek, 3.570 ve 3.600 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.