VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

03.10.2022 10:08
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,6 azalışla 3.525,75 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,6 azalışla 3.525,75 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 3.525,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, 3.480-3.580 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen üzerinde 3.547,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise düşüş eğiliminde hareket ederek 3.525,00 puana geriledi.

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca kapalı oturumda gerçekleştirilecek ve düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısına dair olası açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 3.500 ve 3.480 seviyelerinin destek, 3.570 ve 3.600 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak SPK'dan suç duyuruları ve işlem yasakları ile ilgili açıklama SPK'dan suç duyuruları ve işlem yasakları ile ilgili açıklama
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
09:36 Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü
09:33 Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi
09:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir
09:21 Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak
09:14 Fiyat söylentileri sonrası yerli otomobil TOGG'dan açıklama geldi: Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz
09:03 Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:55 ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz
05:21 Brezilya'da başkanlık seçiminde ilk turun galibi solcu aday Lula da Silva oldu
08:33 Damadın arkadaşları Müslüm Gürses çaldırdı! Merve Boluğur neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 10:08:44. #1.13#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement