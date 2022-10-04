VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 3.913,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 3.913,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün Halkbank'ın, ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili temyiz başvurusunun kabul edildiğini bildirmesinin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde ralli yapan endeks kontratı, normal seansı yüzde 10 değer kazancıyla 3.900 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.895 puana geriledi.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikalarında gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fİyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.850 ve 3.800 seviyelerinin destek, 3.950 ve 4.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.