Borsa İstanbul Yatay Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul Yatay Kapandı

22.07.2025 19:02
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BIST 100 endeksi, 10.616,09 puandan yatay bir kapanış yaparak günü tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyirle 10.616,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 21,24 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.637,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.593,44 puanı, en yüksek 10.680,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 10.616,09 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 20,63 puan ve yüzde 0,17 değer kaybıyla 11.808,49 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,11 ve mali endeks yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 426,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 426,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 405 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.3073, satışta 40.4689 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.2826, satışta 40.4440 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 146,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 67,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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