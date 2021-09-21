Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 58.224.219.228 1,14 Ereğli Demir Çelik 57.540.000.000 1,25 Ford Otosan 57.479.058.000 8,24 Enka İnşaat 57.064.000.000 0,97 Bim Mağazalar 41.319.960.000 7,43 Garanti Bankası 38.556.000.000 0,57 Turkcell 34.100.000.000 1,68 ASELSAN 33.835.200.000 1,69 SASA Polyester 29.433.600.000 8,33 Akbank 27.976.000.000 0,42 Tüpraş 27.320.734.720 2,22 Şişe Cam 25.210.251.682 0,98 Türk Telekom 24.780.000.000 1,99 Tofaş Oto Fabrikası 23.530.000.000 5,50 İş Bankası (C) 23.354.844.300 0,33 Arçelik 21.420.584.099 1,40 Coca Cola İçecek 21.418.019.844 2,39 Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,39 Sabancı Holding 19.832.726.209 0,48 Türk Hava Yolları 18.009.000.000 0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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