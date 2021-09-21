Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|58.224.219.228
|1,14
|Ereğli Demir Çelik
|57.540.000.000
|1,25
|Ford Otosan
|57.479.058.000
|8,24
|Enka İnşaat
|57.064.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|41.319.960.000
|7,43
|Garanti Bankası
|38.556.000.000
|0,57
|Turkcell
|34.100.000.000
|1,68
|ASELSAN
|33.835.200.000
|1,69
|SASA Polyester
|29.433.600.000
|8,33
|Akbank
|27.976.000.000
|0,42
|Tüpraş
|27.320.734.720
|2,22
|Şişe Cam
|25.210.251.682
|0,98
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|1,99
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.530.000.000
|5,50
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,33
|Arçelik
|21.420.584.099
|1,40
|Coca Cola İçecek
|21.418.019.844
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,39
|Sabancı Holding
|19.832.726.209
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.009.000.000
|0,37
Kaynak: AA
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