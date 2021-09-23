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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23.09.2021 13:34
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 695 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 695 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik59.430.000.0001,30
Koç Holding58.325.655.1501,14
Ford Otosan57.373.785.0008,22
Enka İnşaat57.232.000.0000,98
Bim Mağazalar41.259.240.0007,42
Garanti Bankası40.026.000.0000,59
Turkcell34.364.000.0001,70
ASELSAN34.200.000.0001,71
SASA Polyester30.464.000.0008,62
Akbank28.756.000.0000,43
Tüpraş28.122.076.1602,29
Türk Telekom25.655.000.0002,06
Şişe Cam25.026.458.8390,97
Tofaş Oto Fabrikası24.770.000.0005,79
İş Bankası (C)23.849.841.0000,34
Arçelik21.582.758.8681,42
Coca Cola İçecek21.316.271.5322,38
Yapı ve Kredi Bankası20.779.746.1590,40
Sabancı Holding20.097.978.7200,48
Türk Hava Yolları18.243.600.0000,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Demir Çelik, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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