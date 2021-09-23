Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 695 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 59.430.000.000 1,30 Koç Holding 58.325.655.150 1,14 Ford Otosan 57.373.785.000 8,22 Enka İnşaat 57.232.000.000 0,98 Bim Mağazalar 41.259.240.000 7,42 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,59 Turkcell 34.364.000.000 1,70 ASELSAN 34.200.000.000 1,71 SASA Polyester 30.464.000.000 8,62 Akbank 28.756.000.000 0,43 Tüpraş 28.122.076.160 2,29 Türk Telekom 25.655.000.000 2,06 Şişe Cam 25.026.458.839 0,97 Tofaş Oto Fabrikası 24.770.000.000 5,79 İş Bankası (C) 23.849.841.000 0,34 Arçelik 21.582.758.868 1,42 Coca Cola İçecek 21.316.271.532 2,38 Yapı ve Kredi Bankası 20.779.746.159 0,40 Sabancı Holding 20.097.978.720 0,48 Türk Hava Yolları 18.243.600.000 0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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