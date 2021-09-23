Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 695 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.430.000.000
|1,30
|Koç Holding
|58.325.655.150
|1,14
|Ford Otosan
|57.373.785.000
|8,22
|Enka İnşaat
|57.232.000.000
|0,98
|Bim Mağazalar
|41.259.240.000
|7,42
|Garanti Bankası
|40.026.000.000
|0,59
|Turkcell
|34.364.000.000
|1,70
|ASELSAN
|34.200.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|30.464.000.000
|8,62
|Akbank
|28.756.000.000
|0,43
|Tüpraş
|28.122.076.160
|2,29
|Türk Telekom
|25.655.000.000
|2,06
|Şişe Cam
|25.026.458.839
|0,97
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.770.000.000
|5,79
|İş Bankası (C)
|23.849.841.000
|0,34
|Arçelik
|21.582.758.868
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.316.271.532
|2,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.779.746.159
|0,40
|Sabancı Holding
|20.097.978.720
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.243.600.000
|0,37
Kaynak: AA
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