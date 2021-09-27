Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 677 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|58.940.000.000
|1,28
|Enka İnşaat
|58.632.000.000
|1,00
|Ford Otosan
|56.742.147.000
|8,13
|Koç Holding
|55.536.167.295
|1,09
|Bim Mağazalar
|39.012.600.000
|7,02
|Garanti Bankası
|37.464.000.000
|0,56
|Turkcell
|33.704.000.000
|1,66
|ASELSAN
|33.607.200.000
|1,68
|SASA Polyester
|30.307.200.000
|8,58
|Tüpraş
|28.046.950.400
|2,28
|Akbank
|26.988.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,06
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|0,97
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.960.000.000
|5,84
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,33
|Arçelik
|21.974.681.227
|1,44
|Coca Cola İçecek
|20.960.152.437
|2,34
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,38
|Sabancı Holding
|19.832.726.209
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.671.400.000
|0,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi