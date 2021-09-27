Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 677 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 58.940.000.000 1,28 Enka İnşaat 58.632.000.000 1,00 Ford Otosan 56.742.147.000 8,13 Koç Holding 55.536.167.295 1,09 Bim Mağazalar 39.012.600.000 7,02 Garanti Bankası 37.464.000.000 0,56 Turkcell 33.704.000.000 1,66 ASELSAN 33.607.200.000 1,68 SASA Polyester 30.307.200.000 8,58 Tüpraş 28.046.950.400 2,28 Akbank 26.988.000.000 0,40 Türk Telekom 25.760.000.000 2,06 Şişe Cam 24.995.826.698 0,97 Tofaş Oto Fabrikası 24.960.000.000 5,84 İş Bankası (C) 23.084.846.100 0,33 Arçelik 21.974.681.227 1,44 Coca Cola İçecek 20.960.152.437 2,34 Yapı ve Kredi Bankası 19.935.041.030 0,38 Sabancı Holding 19.832.726.209 0,48 Türk Hava Yolları 18.671.400.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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