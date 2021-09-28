Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 665 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|58.135.000.000
|1,27
|Enka İnşaat
|57.568.000.000
|0,98
|Ford Otosan
|56.110.509.000
|8,04
|Koç Holding
|55.840.475.061
|1,09
|Bim Mağazalar
|38.253.600.000
|6,88
|Garanti Bankası
|37.128.000.000
|0,55
|Turkcell
|33.418.000.000
|1,65
|ASELSAN
|33.333.600.000
|1,66
|SASA Polyester
|29.702.400.000
|8,41
|Tüpraş
|28.272.327.680
|2,30
|Akbank
|26.884.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.410.000.000
|2,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.025.000.000
|5,85
|Şişe Cam
|24.566.976.730
|0,96
|İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,32
|Arçelik
|21.961.166.663
|1,44
|Coca Cola İçecek
|20.743.937.272
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.766.100.005
|0,38
|Sabancı Holding
|19.343.029.266
|0,47
|Türk Hava Yolları
|19.016.400.000
|0,39
Kaynak: AA
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