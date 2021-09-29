Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 58.520.000.000 1,28 Enka İnşaat 57.120.000.000 0,97 Ford Otosan 56.882.511.000 8,15 Koç Holding 56.702.680.398 1,11 Bim Mağazalar 39.042.960.000 7,02 Garanti Bankası 37.674.000.000 0,56 Turkcell 33.682.000.000 1,66 ASELSAN 33.516.000.000 1,67 SASA Polyester 29.926.400.000 8,47 Tüpraş 28.097.034.240 2,29 Akbank 27.040.000.000 0,40 Türk Telekom 25.515.000.000 2,04 Tofaş Oto Fabrikası 24.900.000.000 5,82 Şişe Cam 24.750.769.574 0,96 İş Bankası (C) 23.039.846.400 0,33 Arçelik 22.285.516.201 1,46 Coca Cola İçecek 21.138.211.984 2,36 Yapı ve Kredi Bankası 20.019.511.543 0,38 Sabancı Holding 19.485.857.541 0,47 Türk Hava Yolları 19.099.200.000 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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