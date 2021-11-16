Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 925 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|74.498.193.000
|8,27
|Koç Holding
|70.295.093.946
|1,27
|Enka İnşaat
|69.160.000.000
|1,14
|Ereğli Demir Çelik
|68.250.000.000
|1,31
|Garanti Bankası
|50.694.000.000
|0,72
|İskenderun Demir Çelik
|45.994.000.000
|1,59
|ASELSAN
|40.629.600.000
|1,97
|BİM Mağazalar
|40.287.720.000
|6,00
|Tüpraş
|38.539.514.880
|2,85
|Turkcell
|38.104.000.000
|1,74
|SASA Polyester
|37.318.400.000
|9,25
|Akbank
|36.556.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|31.185.000.000
|2,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.000.000.000
|6,20
|İş Bankası (C)
|30.734.795.100
|0,41
|Şişe Cam
|30.509.611.999
|1,13
|Sabancı Holding
|28.728.887.348
|0,64
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.466.562.827
|0,51
|Arçelik
|26.353.399.995
|1,78
|Türk Hava Yolları
|24.370.800.000
|0,42
Kaynak: AA
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