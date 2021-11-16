Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 925 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 74.498.193.000 8,27 Koç Holding 70.295.093.946 1,27 Enka İnşaat 69.160.000.000 1,14 Ereğli Demir Çelik 68.250.000.000 1,31 Garanti Bankası 50.694.000.000 0,72 İskenderun Demir Çelik 45.994.000.000 1,59 ASELSAN 40.629.600.000 1,97 BİM Mağazalar 40.287.720.000 6,00 Tüpraş 38.539.514.880 2,85 Turkcell 38.104.000.000 1,74 SASA Polyester 37.318.400.000 9,25 Akbank 36.556.000.000 0,52 Türk Telekom 31.185.000.000 2,04 Tofaş Oto Fabrikası 31.000.000.000 6,20 İş Bankası (C) 30.734.795.100 0,41 Şişe Cam 30.509.611.999 1,13 Sabancı Holding 28.728.887.348 0,64 Yapı ve Kredi Bankası 28.466.562.827 0,51 Arçelik 26.353.399.995 1,78 Türk Hava Yolları 24.370.800.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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