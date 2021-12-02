Üye Girişi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

02.12.2021 13:33
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 207 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 207 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat89.656.000.0001,48
Ford Otosan89.341.686.0009,92
Ereğli Demir Çelik82.460.000.0001,58
Koç Holding74.555.402.6701,35
İskenderun Demir Çelik64.612.000.0002,24
SASA Polyester51.587.200.00012,78
ASELSAN50.479.200.0002,45
Garanti Bankası49.098.000.0000,69
Tofaş Oto Fabrikası45.075.000.0009,01
Turkcell42.614.000.0001,94
BİM Mağazalar42.473.640.0006,32
Şişe Cam40.526.321.9631,50
Tüpraş39.491.107.8402,92
Türk Telekom35.840.000.0002,35
Akbank35.360.000.0000,50
Arçelik31.042.953.7382,10
İş Bankası (C)30.959.793.6000,41
Yapı ve Kredi Bankası28.044.210.2630,50
Gübre Fabrikaları27.705.300.00015,15
Sabancı Holding27.178.180.3610,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ford Otosan, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor? 13:17 Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor? Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! 13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Müge Anlı'da işlenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 12:04 Müge Anlı'da işlenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!

Son Dakika Haberleri
13:33 Elektronik sigara kullanan erkekler dikkat! Cinsel hayatınız tehlike altında!
13:17 Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor?
13:11 2003'te asgari ücretle 25, şimdi sadece 7 altın alınabiliyor
13:03 Taksiciler Odası Başkanı açıkladı! Taksiciler yüzde 60 zam istiyor!
13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!
13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!
12:57 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?
12:53 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
12:50 Zincir marketlerden poşet talebi: 50 kuruşa satılsın
12:47 Son dakika magazin haberleri
Elektronik sigara kullanan erkekler dikkat! Cinsel hayatınız tehlike altında! Elektronik sigara kullanan erkekler dikkat! Cinsel hayatınız tehlike altında!         
13:34
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Firari şüpheli yakalanınca kendisine kızdı: Ayaklarımla geldim buraya Firari şüpheli yakalanınca kendisine kızdı: Ayaklarımla geldim buraya         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 13:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement