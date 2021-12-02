Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 207 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|89.656.000.000
|1,48
|Ford Otosan
|89.341.686.000
|9,92
|Ereğli Demir Çelik
|82.460.000.000
|1,58
|Koç Holding
|74.555.402.670
|1,35
|İskenderun Demir Çelik
|64.612.000.000
|2,24
|SASA Polyester
|51.587.200.000
|12,78
|ASELSAN
|50.479.200.000
|2,45
|Garanti Bankası
|49.098.000.000
|0,69
|Tofaş Oto Fabrikası
|45.075.000.000
|9,01
|Turkcell
|42.614.000.000
|1,94
|BİM Mağazalar
|42.473.640.000
|6,32
|Şişe Cam
|40.526.321.963
|1,50
|Tüpraş
|39.491.107.840
|2,92
|Türk Telekom
|35.840.000.000
|2,35
|Akbank
|35.360.000.000
|0,50
|Arçelik
|31.042.953.738
|2,10
|İş Bankası (C)
|30.959.793.600
|0,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.044.210.263
|0,50
|Gübre Fabrikaları
|27.705.300.000
|15,15
|Sabancı Holding
|27.178.180.361
|0,61
Kaynak: AA
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