Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 207 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 89.656.000.000 1,48 Ford Otosan 89.341.686.000 9,92 Ereğli Demir Çelik 82.460.000.000 1,58 Koç Holding 74.555.402.670 1,35 İskenderun Demir Çelik 64.612.000.000 2,24 SASA Polyester 51.587.200.000 12,78 ASELSAN 50.479.200.000 2,45 Garanti Bankası 49.098.000.000 0,69 Tofaş Oto Fabrikası 45.075.000.000 9,01 Turkcell 42.614.000.000 1,94 BİM Mağazalar 42.473.640.000 6,32 Şişe Cam 40.526.321.963 1,50 Tüpraş 39.491.107.840 2,92 Türk Telekom 35.840.000.000 2,35 Akbank 35.360.000.000 0,50 Arçelik 31.042.953.738 2,10 İş Bankası (C) 30.959.793.600 0,41 Yapı ve Kredi Bankası 28.044.210.263 0,50 Gübre Fabrikaları 27.705.300.000 15,15 Sabancı Holding 27.178.180.361 0,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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