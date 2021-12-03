Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 262 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 91.280.000.000 1,51 Ford Otosan 90.183.870.000 10,02 Ereğli Demir Çelik 84.210.000.000 1,62 Koç Holding 78.562.121.589 1,42 İskenderun Demir Çelik 69.136.000.000 2,39 SASA Polyester 51.923.200.000 12,87 ASELSAN 50.524.800.000 2,45 Garanti BBVA 48.972.000.000 0,69 Tofaş Oto Fabrikası 46.275.000.000 9,25 Turkcell 44.088.000.000 2,01 BİM Mağazalar 42.534.360.000 6,33 Şişe Cam 40.863.275.509 1,51 Tüpraş 39.466.065.920 2,92 Türk Telekom 37.065.000.000 2,43 Akbank 35.672.000.000 0,51 Arçelik 31.705.167.379 2,14 İş Bankası (C) 31.364.790.900 0,42 Yapı ve Kredi Bankası 28.804.444.878 0,52 Gübre Fabrikaları 28.156.200.000 15,39 Sabancı Holding 28.075.958.091 0,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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