Borsa Tarife Açıklamalarıyla Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Tarife Açıklamalarıyla Düşüşte

New York borsası, ABD'nin tarifeleri açıklaması sonrası haftayı düşüşle kapattı. Dow Jones 300 puan kaybetti.

01.02.2025 01:16
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NEW New York borsası, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'den ithalatına yönelik tarife açıklamaları sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 44.544,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,5 azalışla 6.040,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 19.627,44 puana indi.

ABD'nin başlıca ticaret ortaklarına yönelik tarifelerin yarın başlayacağı açıklanırken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağına ilişkin açıklamalarını teyit etti.

Tarife açıklamaları sonrasında yüzde 4,58'e kadar çıkan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi daha sonra yüzde 4,54 seviyesinde dengelendi.

Tarifelerin yeni bir ticaret savaşını başlatabileceği endişesiyle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi ise yüzde 4 arttı ve 17 değerini geçti.

Makroekonomik veri tarafında, ülkede kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen ay aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Analistler, endeksin beklentilere paralel artmasına karşın, yıllık bazda geçen yıl nisan ayından bu yana en hızlı artışı kaydettiğini ve Fed'in enflasyon hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentileri dahilinde arttı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin altında sonuçlar açıklayan ABD'li enerji şirketi Chevron'un hisseleri yüzde 4,5 geriledi. Exxon Mobil'in hisseleri ise beklentilerden iyi kar bildirmesine karşın yüzde 2,5 değer kaybetti.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın Meksika, Kanada ve Çin'e gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması otomotiv şirketlerinin hisselerini olumsuz etkilediği görüldü. Ford Motor'un hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Bankanın mevcut politika duruşunun, ekonomik faaliyete ilişkin diğer göstergeleri gözden geçirmek ve Trump yönetiminin politikalarıyla bunların ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için iyi bir yerde olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasının artık özellikle sıkı görünmediğini dile getiren Bowman, ancak ücret artış hızının enflasyon hedefiyle tutarlı seviyenin bir miktar üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Bowman, para politikasının ayarlanması konusunda temkinli ve kademeli bir yaklaşımı tercih etmeye devam ettiğini bildirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Trump'ın cumartesi gününden itibaren Meksika ve Kanada gibi ticaret ortaklarına uygulayacağını söylediği gümrük vergilerinin etkisi de dahil olmak üzere politika belirsizliğinden kaynaklanan soru işaretleri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Kanada, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Tarife Açıklamalarıyla Düşüşte - Son Dakika

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