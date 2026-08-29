Borsa ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
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Borsa ve Altın Değer Kazandı

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Bu hafta BIST 100 endeksi yüzde 0,87 artışla 14.641,56 puana ulaştı, altın fiyatları da yükseldi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,87 artışla 14.641,56 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.341,93 puanı, en yüksek 14.730,20 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 1,57 azalışla 50.806,97 puana gerilerken, sanayi endeksi yüzde 0,62 yükselişle 20.399,90 puana, mali endeks yüzde 0,94 kazançla 19.830,01 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 2,48 artışla 13.111,16 puana çıktı.

Halkbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,80 ile Halkbank oldu. Halkbank'ı yüzde 32,48 ile Pasifik Eurasia Lojistik, yüzde 13,44 ile Europower Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,78 ile Batıçim Çimento, yüzde 11,25 ile Odine Teknoloji, yüzde 8,60 ile Destek Finans Faktoring şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 842 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 763 milyar 11 milyon 56 bin 800 lirayla Tüpraş ve 561 milyar 960 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 1 artışla 7 bin 160 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 yükselişle 46 bin 720 liraya çıktı.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 0,91 üzerinde 11 bin 720 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,37 artarak 48,2440 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,09 yükselişle 56,2320 liraya çıktı.

Geçen hafta 65,6120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,05 artışla 65,6420 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,04 değer kaybederek 60,0790 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika

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