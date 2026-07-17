Borsa ve Altında Değer Kaybı - Son Dakika
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Borsa ve Altında Değer Kaybı

17.07.2026 18:51
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Borsa İstanbul'da hisse senetleri yüzde 2,38, altın yüzde 2,45 değer kaybetti; dolar ve avro yatayda kaldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, altının gram fiyatı yüzde 2,45 değer kaybederken, dolar/TL ve avro/TL yatay seyretti.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.941,98 puanı, en yüksek 14.265,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,38 üzerinde 13.981,05 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,45 azalışla 6 bin 53 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,90 düşüşle 39 bin 819 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 180 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,84 azalışla 9 bin 993 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yatay seyrederek 46,9870 lira, avro da 53,6950 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,19, emeklilik fonları yüzde 1,25 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa ve Altında Değer Kaybı - Son Dakika

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