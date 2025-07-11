Borsa ve Dolar Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Borsa ve Dolar Yükseldi

11.07.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,80 artarken, altın ve dolar da değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,80, altının gram fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,86 ve avro/TL yüzde 0,14 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.957,84 puanı ve en yüksek 10.441,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,80 üstünde 10.358,46 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 4 bin 330 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,76 yükselişle 29 bin 260 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,77 artarak 7 bin 252 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 artarak 40,1770 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,14 artışla 47,0590 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa ve Dolar Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
Polise yumruk atmaya kalktı Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak

19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
17:02
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
09:35
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş...
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
09:20
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
08:33
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı
Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
07:51
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 19:36:33. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa ve Dolar Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.