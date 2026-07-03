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Borsa ve Dövizde Artış

03.07.2026 18:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 yüzde 1,01, altın yüzde 2,79, dolar ve avro değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,01, altının gram fiyatı yüzde 2,79, dolar/TL yüzde 0,38 ve avro/TL yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.031,72 puanı ve en yüksek 14.511,73 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,01 üzerinde 14.417,91 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,79 artışla 6 bin 267 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,77 yükselişle 42 bin 238 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 212 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,79 artışla 10 bin 497 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artarak 46,8040 liraya, avro yüzde 0,49 yükselişle 53,5700 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,81, emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,39 ile "Serbest Fon" oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa ve Dövizde Artış - Son Dakika

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