Borsa ve Dövizde Haftalık Değişimler

13.03.2026 19:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 %2,35, altın %0,60, dolar %0,29 değer kazandı; avro %0,42 düştü.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,35, altının gram fiyatı yüzde 0,60 ve dolar/TL yüzde 0,29 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.433,04 puanı ve en yüksek 13.441,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,35 üstünde 13.092,93 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,60 yükselişle 7 bin 245 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 artışla 48 bin 792 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 12 bin 63 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,60 artarak 12 bin 135 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 44,1890 lira, avro yüzde 0,42 düşerek 50,7570 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,59, emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,19 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
