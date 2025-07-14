Borsada Düşüş: Trump'ın Tarife Tehditleri Endişe Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsada Düşüş: Trump'ın Tarife Tehditleri Endişe Yarattı

14.07.2025 17:26
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New York borsası, Trump'ın yeni tarifeleri sonrası düşüşle açıldı. Piyasalarda endişeler artıyor.

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife mektupları sonrasında haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalarak 44.312,85 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.254,22 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 20.588,27 puan oldu.

ABD'nin tarife tehditlerinin ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceğine yönelik endişeler artarken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Trump, hafta sonu paylaştığı tarife mektuplarında, Avrupa Birliği (AB) ile Meksika'dan 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD ile tarifler konusunda müzakereleri sürdüreceklerini ancak bir anlaşma olmaması halinde misilleme yapacaklarını ifade etti.

Analistler, AB ve Meksika'dan gelebilecek olası misillemelerin tarifelerde yeniden karşılıklı restleşmelere yol açabileceği endişesinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump, daha önce birçok kez faiz indirimi için baskı yaptığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istifasının "harika bir şey" olacağını söyledi.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Trump, ABD'nin "dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri sürerken, bunun trilyonlarca dolarla mal olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Trump, diğer ülkelerin "Uzun yıllar boyunca bedava yolculuk için teşekkür ederiz ancak artık Amerika için doğru olanı yapmanız gerektiğini biliyoruz." demesi gerektiğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, tarifelerin etkisinin ne olacağını bilmediklerini vurgulayarak, faiz oranlarını düşürmek için yakın zamanda bir ihtiyaç görmediğini dile getirdi.

Öte yandan, Bitcoin'in fiyatı 122 bin doları aşarak rekor tazelerken, ABD Temsilciler Meclisi, "kripto haftası" olacağını duyurduğu bu hafta, ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında üç yasa tasarısını ele alacak.

ABD'de bu hafta ayrıca, haziran ayı enflasyon ve perakende satış verileriyle büyük bankaların açıklayacağı ikinci çeyrek bilançoları takip edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsada Düşüş: Trump'ın Tarife Tehditleri Endişe Yarattı - Son Dakika

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