Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.122.778.001
|Türk Hava Yolları
|966.432.086
|Tüpraş
|587.197.308
|Şişe Cam
|573.491.000
|Akbank
|570.379.885
|Yapı ve Kredi Bankası
|553.035.629
|Ereğli Demir Çelik
|431.719.546
|Kardemir (D)
|374.962.946
|Emlak Konut GMYO
|324.718.310
|İş Bankası (C)
|319.025.694
|Arçelik
|283.924.161
|TAV Havalimanları
|279.834.078
|Pegasus
|277.385.520
|Koç Holding
|261.471.357
|Bim Mağazalar
|245.896.650
|Karsan Otomotiv
|235.957.961
|Petkim
|212.084.390
|Bera Holding
|194.143.973
|Sabancı Holding
|186.072.598
|SASA Polyester
|166.939.112
Kaynak: AA
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