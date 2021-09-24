Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.122.778.001 Türk Hava Yolları 966.432.086 Tüpraş 587.197.308 Şişe Cam 573.491.000 Akbank 570.379.885 Yapı ve Kredi Bankası 553.035.629 Ereğli Demir Çelik 431.719.546 Kardemir (D) 374.962.946 Emlak Konut GMYO 324.718.310 İş Bankası (C) 319.025.694 Arçelik 283.924.161 TAV Havalimanları 279.834.078 Pegasus 277.385.520 Koç Holding 261.471.357 Bim Mağazalar 245.896.650 Karsan Otomotiv 235.957.961 Petkim 212.084.390 Bera Holding 194.143.973 Sabancı Holding 186.072.598 SASA Polyester 166.939.112 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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