Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.840.040.482
|Kardemir (D)
|2.342.678.981
|Garanti Bankası
|2.172.673.040
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.631.656.348
|Şişe Cam
|1.351.008.988
|Ereğli Demir Çelik
|1.256.906.598
|Petkim
|1.244.883.505
|Tüpraş
|820.149.468
|Akbank
|799.901.638
|ASELSAN
|775.890.613
|Karsan Otomotiv
|748.623.119
|Koç Holding
|571.650.245
|Doğan Holding
|571.343.769
|SASA Polyester
|531.230.112
|İş Bankası (C)
|507.065.421
|Pegasus
|503.844.273
|Koza Altın
|497.581.308
|Hektaş
|461.569.116
|Ford Otosan
|409.552.017
|Odaş Elektrik
|392.391.387
Kaynak: AA
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