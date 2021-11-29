Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.097.347.195
|SASA Polyester
|2.262.477.506
|Garanti Bankası
|2.124.704.348
|ASELSAN
|1.848.672.479
|Şişe Cam
|1.430.955.915
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.196.078.044
|Kardemir (D)
|1.174.854.461
|Petkim
|854.253.355
|Akbank
|834.881.230
|Tüpraş
|831.934.007
|Ereğli Demir Çelik
|717.110.923
|Emlak Konut GMYO
|679.229.057
|Koza Altın
|659.276.842
|Koç Holding
|558.227.709
|Sabancı Holding
|549.037.193
|İş Bankası (C)
|499.225.749
|Pegasus
|448.767.071
|Ford Otosan
|420.478.921
|Hektaş
|418.035.454
|TAV Havalimanları
|402.855.821
Kaynak: AA
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