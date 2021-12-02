Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.284.177.309
|Türk Hava Yolları
|2.227.973.063
|Garanti Bankası
|1.981.883.806
|Ereğli Demir Çelik
|1.403.958.411
|Şişe Cam
|1.356.063.430
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.334.386.056
|ASELSAN
|1.202.676.953
|SASA Polyester
|994.345.021
|Emlak Konut GMYO
|930.591.528
|Petkim
|885.413.219
|Akbank
|740.973.095
|Hektaş
|684.615.908
|Koç Holding
|621.054.557
|Koza Altın
|597.014.236
|Ford Otosan
|571.104.368
|Tüpraş
|543.267.156
|İş Bankası (C)
|456.244.458
|Karsan Otomotiv
|428.710.418
|TAV Havalimanları
|420.879.179
|Sabancı Holding
|387.164.792
Kaynak: AA
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