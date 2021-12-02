Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.284.177.309 Türk Hava Yolları 2.227.973.063 Garanti Bankası 1.981.883.806 Ereğli Demir Çelik 1.403.958.411 Şişe Cam 1.356.063.430 Yapı ve Kredi Bankası 1.334.386.056 ASELSAN 1.202.676.953 SASA Polyester 994.345.021 Emlak Konut GMYO 930.591.528 Petkim 885.413.219 Akbank 740.973.095 Hektaş 684.615.908 Koç Holding 621.054.557 Koza Altın 597.014.236 Ford Otosan 571.104.368 Tüpraş 543.267.156 İş Bankası (C) 456.244.458 Karsan Otomotiv 428.710.418 TAV Havalimanları 420.879.179 Sabancı Holding 387.164.792 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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