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Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

02.12.2021 18:43
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKardemir (D)2.284.177.309Türk Hava Yolları2.227.973.063Garanti Bankası1.981.883.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D)2.284.177.309
Türk Hava Yolları2.227.973.063
Garanti Bankası1.981.883.806
Ereğli Demir Çelik1.403.958.411
Şişe Cam1.356.063.430
Yapı ve Kredi Bankası1.334.386.056
ASELSAN1.202.676.953
SASA Polyester994.345.021
Emlak Konut GMYO930.591.528
Petkim885.413.219
Akbank740.973.095
Hektaş684.615.908
Koç Holding621.054.557
Koza Altın597.014.236
Ford Otosan571.104.368
Tüpraş543.267.156
İş Bankası (C)456.244.458
Karsan Otomotiv428.710.418
TAV Havalimanları420.879.179
Sabancı Holding387.164.792
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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