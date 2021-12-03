Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.499.518.588
|Garanti Bankası
|1.761.953.173
|Kardemir (D)
|1.436.764.995
|Koza Altın
|1.318.296.628
|Şişe Cam
|1.234.705.404
|Ereğli Demir Çelik
|1.139.609.164
|Yapı ve Kredi Bankası
|971.646.066
|Akbank
|936.205.446
|Petkim
|928.703.995
|ASELSAN
|917.427.989
|TAV Havalimanları
|702.660.046
|SASA Polyester
|695.951.993
|Odaş Elektrik
|641.639.953
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|624.896.585
|Koza Madencilik
|604.684.665
|Sabancı Holding
|590.137.949
|Koç Holding
|575.017.193
|Pegasus
|551.215.027
|Tüpraş
|529.865.972
|Ford Otosan
|504.096.233
Kaynak: AA
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