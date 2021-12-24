Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.631.100.833
|Ereğli Demir Çelik
|2.492.179.283
|Türk Hava Yolları
|1.950.639.251
|Garanti Bankası
|1.768.351.713
|SASA Polyester
|1.616.811.731
|Kardemir (D)
|1.580.886.402
|ASELSAN
|832.171.499
|Petkim
|782.536.167
|Yapı ve Kredi Bankası
|749.346.001
|Tüpraş
|652.897.053
|BİM Mağazalar
|652.436.692
|Koza Altın
|649.317.067
|Koç Holding
|585.411.148
|Akbank
|514.743.059
|Hektaş
|487.520.667
|İş Bankası (C)
|419.215.250
|Doğan Holding
|409.872.476
|Ford Otosan
|391.265.232
|Türk İlaç Serum
|382.469.660
|Emlak Konut GMYO
|373.668.840
Kaynak: AA
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