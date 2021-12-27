Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.381.753.028
|Türk Hava Yolları
|2.274.516.221
|Sasa Polyester
|2.011.867.495
|Ereğli Demir Çelik
|1.934.484.334
|Kardemir (D)
|1.716.529.195
|Şişe Cam
|1.560.258.058
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.403.914.570
|Aselsan
|1.035.659.912
|Akbank
|924.557.451
|Tüpraş
|891.456.740
|Petkim
|741.960.395
|Hektaş
|731.315.084
|Koza Altın
|718.726.295
|Bim Mağazalar
|702.872.824
|İş Bankası (C)
|670.259.517
|Emlak Konut GMYO
|667.934.709
|Gübre Fabrik.
|597.921.563
|Tofaş Oto. Fab.
|552.846.329
|Koç Holding
|496.229.140
|Arçelik
|445.014.741
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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