Borsada Nvidia Öncesi Yükseliş

26.02.2026 00:49
New York borsası, Nvidia'nın bilanço açıklaması öncesinde artış gösterdi, yatırımcılar dikkatli.

NEW New York borsası, Nvidia'nın yayımlayacağı bilanço öncesinde günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,63 artarak 49.482,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 artışla 6.946,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 kazançla 23.152,08 puana ulaştı.

Dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço yatırımcıların odağına yerleşirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların teknoloji devlerinin büyük yapay zeka harcamalarının karşılığını alıp almayacağına dair şüphelerinin piyasalarda dalgalanmalara yol açtığına işaret ederek, Nvidia'nın finansal sonuçlarını açıklamasının ardından da hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasında, ülke ekonomisinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu savundu.

Trump, ABD'nin "tarihteki en büyük ekonomik toparlanmasının", Dow Jones endeksinin beklenenden önce 50 bin puanı aşmasının ve S&P 500 endeksinin 7 bin puana ulaşmasının başlıca nedenlerinden birinin "tarifeler" olduğunu söyledi.

ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını "talihsiz" olarak nitelendiren Trump, karara rağmen tarifelerin "tamamen onaylanmış ve test edilmiş alternatif yasal düzenlemeler" kapsamında yürürlükte kalacağını vurguladı.

Trump, "Zaman geçtikçe, inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi, yabancı ülkeler tarafından ödenen gümrük vergileri, modern gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alacak ve sevdiğim insanların üzerindeki büyük mali yükü hafifletecek." dedi.

Teknoloji şirketlerinden de yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair söz aldığını belirten Trump, "Kendi fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler, böylece kimsenin fiyatları artmaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle ve OpenAI gibi şirketlerin temsilcilerinin gelecek hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelerek, kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair taahhüt imzalayacağı aktarıldı.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,09 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, başvurular yüzde 0,4 arttı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.