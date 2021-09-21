Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.220 -1,26 BIST ANKARA 2.049 -0,64 BIST ANTALYA 2.126 0,39 BIST BALIKESİR 1.836 0,17 BIST BURSA 3.501 -0,56 BIST DENIZLI 1.813 -0,71 BIST ISTANBUL 1.529 0,00 BIST IZMIR 3.283 -0,41 BIST KAYSERI 10.675 -0,85 BIST KOCAELI 3.766 -0,57 BIST KONYA 2.168 -0,81 BIST TEKIRDAĞ 9.045 -1,90 BIST AYDIN 1.168 -0,40 BIST MANISA 1.405 -1,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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