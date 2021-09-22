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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

22.09.2021 18:49
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.3230,92BIST ANKARA2.0650,81BIST ANTALYA2.1370,51BIST BALIKESİR1.8430,40BIST BURSA3.5651,84BIST DENIZLI1.8160,15BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA11.3230,92
BIST ANKARA2.0650,81
BIST ANTALYA2.1370,51
BIST BALIKESİR1.8430,40
BIST BURSA3.5651,84
BIST DENIZLI1.8160,15
BIST ISTANBUL1.5400,75
BIST IZMIR3.3120,90
BIST KAYSERI10.7280,49
BIST KOCAELI3.8010,94
BIST KONYA2.2543,97
BIST TEKIRDAĞ9.036-0,10
BIST AYDIN1.157-0,88
BIST MANISA1.4311,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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