Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.388
|-1,86
|BIST ANKARA
|2.070
|0,23
|BIST ANTALYA
|2.267
|-0,25
|BIST BALIKESİR
|1.837
|-0,09
|BIST BURSA
|3.649
|-0,06
|BIST DENIZLI
|1.846
|0,70
|BIST ISTANBUL
|1.532
|-0,34
|BIST IZMIR
|3.335
|-0,78
|BIST KAYSERI
|10.497
|-2,22
|BIST KOCAELI
|3.829
|-0,01
|BIST KONYA
|2.224
|-0,02
|BIST TEKIRDAĞ
|9.087
|1,06
|BIST AYDIN
|1.166
|-0,72
|BIST MANISA
|1.460
|-0,70
Kaynak: AA
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