Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.388 -1,86 BIST ANKARA 2.070 0,23 BIST ANTALYA 2.267 -0,25 BIST BALIKESİR 1.837 -0,09 BIST BURSA 3.649 -0,06 BIST DENIZLI 1.846 0,70 BIST ISTANBUL 1.532 -0,34 BIST IZMIR 3.335 -0,78 BIST KAYSERI 10.497 -2,22 BIST KOCAELI 3.829 -0,01 BIST KONYA 2.224 -0,02 BIST TEKIRDAĞ 9.087 1,06 BIST AYDIN 1.166 -0,72 BIST MANISA 1.460 -0,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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