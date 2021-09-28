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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

28.09.2021 18:41
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.388-1,86BIST ANKARA2.0700,23BIST ANTALYA2.267-0,25BIST BALIKESİR1.837-0,09BIST BURSA3.649-0,06BIST DENIZLI1.8460,70BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.388-1,86
BIST ANKARA2.0700,23
BIST ANTALYA2.267-0,25
BIST BALIKESİR1.837-0,09
BIST BURSA3.649-0,06
BIST DENIZLI1.8460,70
BIST ISTANBUL1.532-0,34
BIST IZMIR3.335-0,78
BIST KAYSERI10.497-2,22
BIST KOCAELI3.829-0,01
BIST KONYA2.224-0,02
BIST TEKIRDAĞ9.0871,06
BIST AYDIN1.166-0,72
BIST MANISA1.460-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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