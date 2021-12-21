Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.102
|-8,82
|BIST ANKARA
|2.581
|-7,66
|BIST ANTALYA
|3.870
|3,67
|BIST BALIKESİR
|2.400
|-3,86
|BIST BURSA
|4.968
|-5,76
|BIST DENIZLI
|1.740
|-0,67
|BIST ISTANBUL
|2.069
|-8,30
|BIST IZMIR
|3.992
|-6,98
|BIST KAYSERI
|10.532
|-0,77
|BIST KOCAELI
|5.458
|-8,77
|BIST KONYA
|2.229
|-1,27
|BIST TEKIRDAĞ
|11.793
|-6,86
|BIST AYDIN
|1.108
|-2,62
|BIST MANISA
|1.393
|-7,30
Kaynak: AA
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