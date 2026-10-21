Lille maçı öncesi Fransız basını uyardı: Galatasaray'ın bir numaralı tehdidi Osimhen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da oynadıkları ilk iki maçtan puan çıkaramayan iki takımın mücadelesi öncesinde Fransız basını, sarı-kırmızılıların kadrosunu mercek altına aldı.

FRANSIZLAR EN BÜYÜK TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Fransız basınında yer alan analizde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlamasına rağmen önemli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğu vurgulandı.

Sarı-kırmızılıların savunma, orta saha ve hücum hattında Avrupa tecrübesi bulunan futbolculara sahip olduğu belirtilirken rakip açısından en büyük tehdidin Victor Osimhen olduğu ifade edildi.

"GALATASARAY'IN BİR NUMARALI TEHDİDİ OSIMHEN"

Fransız basınındaki değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray'ın kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Bu sezon Devler Ligi'ne kötü başladılar ancak bu, iyi bir kadroya sahip olmadıkları anlamına gelmiyor. Savunmada, orta sahada ve forvette Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan oyuncuları var. Ama Galatasaray'ın bir numaralı tehdidi Victor Osimhen olacak."

Analizde ayrıca sarı-kırmızılıların hücum planının büyük ölçüde Nijeryalı yıldız üzerine kurulduğu ve Osimhen'in performansının karşılaşmanın dengesini belirleyebileceği kaydedildi.

ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Lille karşılaşması, Victor Osimhen açısından ayrı bir önem taşıyor. 2019-2020 sezonunda Fransız ekibinin formasını giyen Nijeryalı golcü, eski takımına karşı ilk kez resmi bir maçta sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Osimhen, Lille kariyerinde çıktığı 38 karşılaşmada 18 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

İKİ TAKIM DA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybeden Galatasaray ve Lille, üçüncü haftada ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Fransız basınının özellikle Osimhen'e dikkat çekmesi, karşılaşma öncesinde Nijeryalı yıldızı maçın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.