Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.489
|9,41
|BIST ANKARA
|2.613
|4,76
|BIST ANTALYA
|3.624
|-1,89
|BIST BALIKESİR
|2.419
|2,54
|BIST BURSA
|4.852
|4,96
|BIST DENIZLI
|1.742
|1,01
|BIST ISTANBUL
|2.061
|4,74
|BIST IZMIR
|3.886
|3,60
|BIST KAYSERI
|10.733
|1,38
|BIST KOCAELI
|5.350
|7,48
|BIST KONYA
|2.259
|2,16
|BIST TEKIRDAĞ
|11.268
|2,29
|BIST AYDIN
|1.110
|2,55
|BIST MANISA
|1.404
|4,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi