Elektrik Üretim Amaçlı Doğal Gaza Yüzde 10 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Elektrik Üretim Amaçlı Doğal Gaza Yüzde 10 Zam Yapıldı

01.08.2022 10:47
Elektrik Üretim Amaçlı Doğal Gaza Yüzde 10 Zam Yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaza yüzde 10 zam yaptı. Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı 13 bin 750 lira oldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaza yüzde 10 zam yaptı. Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı 13 bin 750 lira oldu.

BOTAŞ internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kaldı. Bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi. Öte yandan doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

YORUMLAR
500
BOTAŞ sadece elektrik üretim amaçlı tarifeye zam yaptı BOTAŞ sadece elektrik üretim amaçlı tarifeye zam yaptı
Kaynak: ANKA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Üretim Amaçlı Doğal Gaza Yüzde 10 Zam Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik Üretim Amaçlı Doğal Gaza Yüzde 10 Zam Yapıldı - Son Dakika
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