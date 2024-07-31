Borusan Holding Geleceğe İlham Buluşmaları'nda Gazeteci Güven İslamoğlu'nu Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan Holding Geleceğe İlham Buluşmaları'nda Gazeteci Güven İslamoğlu'nu Ağırladı

Borusan Holding'in sürdürülebilirlik odaklı Geleceğe İlham Buluşmaları'nın temmuz ayı konuğu gazeteci Güven İslamoğlu oldu. İslamoğlu, etkinlikte küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevresel problemler hakkında bilgiler paylaşarak, bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemini vurguladı. Ayrıca, plastik kirliliği ve gıda israfı gibi konulara da değinen İslamoğlu, sürdürülebilir bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

31.07.2024 17:11
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Borusan Holding'in sürdürülebilirlik odaklı Geleceğe İlham Buluşmalarının temmuz ayı konuğu gazeteci Güven İslamoğlu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding'in sürdürülebilirlik çalışmalarının paralelinde hayata geçirdiği "Geleceğe İlham Buluşmaları", ilham veren isimleri izleyicilerle bir araya getirerek sürdürülebilir bir gelecek vizyonu çizmeye devam ediyor.

EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru moderatörlüğünde her ay düzenlenen buluşmalarda, uzmanlar ve konunun ilgilileri bir araya gelerek, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençler ve iklim krizi, doğa ve insan ilişkisi, insan ve teknoloji gibi sürdürülebilirlik odaklı güncel konuları ele alıyor.

Farklı bakış açılarının bir araya getirildiği bu ilham verici platformun yeni konuğu ise toplumu çevre konusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla tanınan gazeteci Güven İslamoğlu oldu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen İslamoğlu, küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunların yarattığı etkileri ile günümüzün en önemli çevresel problemlerine dair bilgileri paylaşarak, gazetecilik deneyimleri ve gözlemleriyle dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizi tablosunu gözler önüne serdi.

İslamoğlu, milyonlarca insanı, plastik kirliliğinde çözümün bir parçası olmaya teşvik eden küresel hareket "Plastiksiz Temmuz" kapsamında düzenlenen bu sohbette de bireysel ve toplumsal sorumluluklara değinerek alınabilecek tedbirlerin önemini vurguladı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yarattığı yıkıcı etkileri aktaran İslamoğlu, bilimsel veriler, hikayeler ve somut örneklerle de krizin boyutunu ve aciliyetini belirtti.

İslamoğlu, günlük hayatta yapılabilecek basit değişikliklerin büyük bir fark yaratabileceğini, bilinçli tüketim ve kaynak tasarrufunun önemine dikkati çekerek, "İklim değişikliği küresel bir tehdit ve onu görmezden gelmek mümkün değil. Fakat bu durum, umutsuzluğa kapılmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Aslında, bu değişim karşısında dayanıklılığımızı ve uyum yeteneğimizi geliştirmek için eşsiz bir fırsat yakalıyoruz. Önemli olan bu değişikliğe nasıl adapte olacağımız ve adapte olmak için neler yapabileceğimiz. Aslında sorunun ve çözüm yollarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İyi örnekler var ve yapılacak tek şey bu örnekleri daha da artırmak. Örneğin plastik atığın yere düşmediği ülkeler var, demek ki bunu başarabilmişler. Günümüzde medeniyetin belki de en büyük göstergesi, plastiği yerde görmemek diyebiliriz. Biz de bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 48 milyon ton yaş sebzenin çöpe atıldığını ve büyük bir gıda israfı yapıldığını belirten İslamoğlu, "Günde 7-8 milyon ekmek çöpe gidiyor. Önce bu israfın önüne geçmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş hayatımızın bir parçası olan iklim değişikliği ile mücadele için hazır olmamız, hazırlık yapmamız gerekiyor. Rüzgarı, güneşi enerji kaynağı olarak kullanıp enerji kaynaklarımıza alternatifler yaratarak kömür, petrol rezervlerimizi, yer altı su kaynaklarımızı korumalıyız. Yeni tarım tekniklerini denemeli ve gıda için tohum rezervleri yapmayı düşünmeliyiz. Bu bir hazırlık dönemi. Bu kritik süreçte işe verimlilik anlayışıyla sürdürülebilir ve sade bir yaşam tarzını benimsemekle başlayabiliriz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borusan Holding Geleceğe İlham Buluşmaları'nda Gazeteci Güven İslamoğlu'nu Ağırladı - Son Dakika

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