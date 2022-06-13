BOSS4 Gayrimenkul, Cityscape Qatar fuarına katılacak - Son Dakika
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BOSS4 Gayrimenkul, Cityscape Qatar fuarına katılacak

13.06.2022 11:46
BOSS4 Gayrimenkul, Cityscape Qatar fuarına katılacak

BOSS4 Gayrimenkul, prestijli ve etkili gayrimenkul fuarlarından biri olan Cityscape'de yerini almak üzere Katar'a gidiyor.

BOSS4 Gayrimenkul, prestijli ve etkili gayrimenkul fuarlarından biri olan Cityscape'de yerini almak üzere Katar'a gidiyor.

BOSS4 Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, 20-22 Haziran'da düzenlenecek Cityscape Qatar 2022'de projelerini tanıtacak olan şirket, fuarda yeni iş bağlantıları kurmayı hedefliyor. BOSS4 Gayrimenkul, fuara kendi standıyla katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonun; yerel, bölgesel ve uluslararası yatırımcılara yönelik çok çeşitli gayrimenkul fırsatlarını sunması bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

Fuarları çok önemsediklerini aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara şirketimizi ve projelerimizi tanıtacağız. Dünyanın en büyük firmalarıyla birlikte uluslararası arenada boy göstererek ülkemizi temsil edecek olmanın sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nın organizasyonuyla katılacağımız ve 45 bin ziyaretçinin beklendiği bu fuarda pek çok bağlantı kurarak güzel işlere imza atmayı hedefliyoruz."

Tüm dünyada olduğu gibi zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Akkuş, pandemi sürecinde herkesin evinde fazlaca vakit geçirmesinden dolayı daha geniş balkonlu, bahçeli, ferah konut satışlarında ciddi artış yaşadıklarını ve projelerini bu standartta üretmeye devam ettiklerini bildirdi.

Salgın sürecinde ofislerini kapatmadan, inşaat süreci ve satış sürecini durdurmadan yatırımcılara hizmet edebildiklerini aktaran Akkuş, "Değişen taleplere hızlıca ayak uydurabildik, kişiye özel ödeme planları yaptık. 2021 yılında üç projemizi sıfır stokla sahiplerine teslim ettik ve yeni projeler açtık. Şu anda 5 projede 650 adet konut ve 35 ticari gayrimenkul alanının inşaatı sürecine devam ediyoruz. 2022 yılında da yatırımlarımıza ve yeni arazi geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOSS4 Gayrimenkul, Cityscape Qatar fuarına katılacak - Son Dakika

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