BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapmadı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını aktardı.

BOTAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın doğal gaz toptan satış fiyatlarını piyasa şartları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak en makul seviyede belirlediği ve tüketicilere sunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, BOTAŞ tarafından 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişikliğin yapılmadığı aktarıldı. - ANKARA