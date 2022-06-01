BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı - Son Dakika
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BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı

01.06.2022 11:15
BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılanda yüzde 16,28, konutlarda kullanılanda ise yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurdu.

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılanda yüzde 16,28, konutlarda kullanılanda ise yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olduğu ve yüzde 99'dan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği belirtilerek, "2021 yılı başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden kusursuz fırtınanın etkisi ile tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 01 Haziran 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16,28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 oranında artış yapılmıştır. Bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Doğalgaz, Haziran, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı - Son Dakika
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