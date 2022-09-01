BOTAŞ: "Konutlarda kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama %20.4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6, sanayide kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama %49,5 oranında artış yapılmıştır" - ANKARA
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