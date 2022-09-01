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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › BOTAŞ: 'Konutlarda kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama %20.4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğalgazın nihai... - Son Dakika

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