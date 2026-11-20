Boyabat'ta zabıta lokanta ve fırınlarda hijyen ile fiyat tarifelerini kontrol ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye zabıta ekipleri lokanta ve fırınlara denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde temizlik ve hijyen şartları ile fiyat tarifeleri kontrol edildi; denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından lokanta ve fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, işletmelerin temizlik ve hijyen şartları ile fiyat tarifeleri kontrol edildi.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet almasını amaçlayan denetimlerin, belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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