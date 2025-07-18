Boytrans Filo Gençleştiriyor

Erciyes Anadolu Holding'in lojistik şirketi Boytrans, 2023-2024 dönemi filo gençleştirme çalışmaları kapsamında araç filosuna 35 yeni nesil çekici aracını dahil etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Boytrans, operasyonel verimliliği artırma ve çevre dostu çözümlerle geleceğe hazırlanma hedefi doğrultusunda araç filosunu yenilemeye devam ediyor.

Şirket, 2023-2024 dönemini kapsayan filo gençleştirme stratejisinin son aşamasında, 35 adet yeni nesil çekici aracı düzenlenen törenle filosuna kattı.

Yeni nesil Mercedes Actros çekiciler, yakıt tasarrufu sağlayan motor yapısı, sürüş güvenliği odaklı donanımları ve sürücü konforunu artıran teknolojik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Yeni araçların devreye alınmasıyla Boytrans, lojistik faaliyetlerinde operasyonel verimliliğini artırmayı ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Yatırım aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor.

Teslimat töreni, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Özcan Özyurt'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boytrans Genel Müdürü Köksal Doğru, söz konusu stratejik adımın, holding olarak lojistik altyapısını geleceğe taşıma vizyonlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Yeni araçların tüm grup şirketlerine hayırlı olmasını diler, bu önemli adımın sektörümüzde sürdürülebilirlik ve yenilikçilik açısından örnek teşkil etmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.