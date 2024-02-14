Bozüyük'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bozüyük'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Bozüyük\'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yakıta gelen zamların ardından şehir içi dolmuş ücretlerine fiyat artışı yapıldı. Öğrenci ücreti 12 TL'den 15 TL'ye, tam ücret ise 13 TL'den 18 TL'ye yükseltildi. Yeni zamların yarından itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

14.02.2024 16:17
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Son zamanlarda yakıta gelen zamlardan sonra dolmuş ücretlerine fiyat artışı yapıldı. Yapılan zamdan sonra öğrenci 12 TL'den 15 TL'ye, tam ise 13 TL'den 18 TL oldu. Yeni yapılan zamların yarın uygulanmaya başlanacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bozüyük'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

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