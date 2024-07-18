Bozüyük'te Hububat Hasadı Öncesi Biçerdöver Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bozüyük'te Hububat Hasadı Öncesi Biçerdöver Denetimleri Başladı

Bozüyük\'te Hububat Hasadı Öncesi Biçerdöver Denetimleri Başladı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı hububat hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöver denetimlerine başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'nun da katıldığı denetimlerde, çiftçilerin ekonomik kaybının önüne geçilebilmesi için gerekli kontroller yapıldı. Bozüyük ilçesinde bu yıl yaklaşık 110 bin dekar alanda hububat hasadı yapılacak ve biçerdöverler sezon boyunca titizlikle denetlenecek. Çiftçilerin hatalı biçimlerden kaynaklanan kayıpları en aza indirilmeye çalışılacak.

18.07.2024 11:31
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Bilecik'in Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver denetimi ve hasat yapılan hububat tarlalarında kontrollere başlandı.

2024 yılı hububat hasadının başlamasıyla birlikte Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'nun da katıldığı denetimlerde, çiftçinin ekonomik kaybının önüne geçilebilmesi için gerekli denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Bu yıl Bozüyük ilçesinde yaklaşık 110 bin dekar alanda hububat hasadı yapılacak olup, çiftçilerin ekonomik kayıp yaşamamaları için biçerdöverlerin sezon boyunca tek tek titizlikle denetleneceği belirtildi. Araziler farklılıklar gösterse de Bozüyük ilçesinde arpa ve buğdayda ortalama verimin dönümde 350-450 kilogram arasında beklendiği ifade edildi. Köy muhtarları ve çiftçilerin bölgeye gelen ve hatalı biçtiklerini düşündükleri her bir biçerdöveri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne en kısa zamanda bildirmeleri istendi. Böylece dane kayıpları ve dolayısıyla ekonomik kayıpların en aza indirileceğinin önemine vurgu yapılırken, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri temennilerinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bozüyük'te Hububat Hasadı Öncesi Biçerdöver Denetimleri Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Hububat Hasadı Öncesi Biçerdöver Denetimleri Başladı - Son Dakika
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