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Bozüyük'te 13 çiftçiye 790 kilogram yonca tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Bozüyük'te 13 çiftçiye 790 kilogram yonca tohumu dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Bozüyük'te 13 çiftçiye 790 kilogram yonca tohumu dağıtıldı. Bu proje ile hayvancılık işletmelerinin yem masraflarının azaltılması ve kaba yemin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Bozüyük\'te 13 çiftçiye 790 kilogram yonca tohumu dağıtıldı
30.12.2023 - 10:47,
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi (TAKE) "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Bozüyük'te 13 çiftçiye 790 kilogram yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Kurumun bahçesinde gerçekleşen tohum dağıtım töreninde bilgilendirme konuşması yapan Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu; "Tarım ve Orman Bakanlığımızca desteklenen bu proje ile ilçemizde 13 çiftçimize toplam 790 kilogram yonca tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Hayvancılık yapan işletmelerimizin önemli gider kalemlerinden olan yem masraflarının azaltılması hedeflenmiş olup aynı zamanda hayvan yemlemesinde ihtiyaç duyulan kaba yemin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Hayvan Beslemenin yaklaşık %70' ini kaba yem oluşturmaktadır. Yonca bitkisi zengin organik madde içeriği nedeniyle en önemli yem bitkilerinden biridir. Bakanlığımız tarafından desteklenen ve il müdürlüğünce düzenlenen bu tür projeler devam edecek olup, bugün dağıtılan yem bitkileri tohumları üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Bozüyük İlçe Müftüsü Muhammer Ölmez tarafından yapılan duanın ardından çiftçilere tohumlar dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Bozüyük'te 13 çiftçiye 790 kilogram yonca tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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