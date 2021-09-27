Üye Girişi
BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi - Son Dakika

BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi

27.09.2021 00:19
BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi, System.String[]

İngiltere'de devam eden akaryakıt krizi nedeniyle Petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere'de devam eden akaryakıt krizi nedeniyle Petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere'de benzin tedarikindeki aksamalar nedeniyle, geçtiğimiz cuma gününden bu yana akaryakıt krizi devam ediyor. Ülkede akaryakıt bulamamaktan endişe eden sürücülerin istasyonlara akın etmesinin ardından Petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere'de bin 200 petrol istasyonu tesisi işleten BP tarafından yapılan açıklamada, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, şu anda tesislerin yaklaşık yüzde 30'unda ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olunmadığı" belirtildi.

İngiltere'de benzin şirketlerinin sürücü eksikliği tedarik sıkıntısına neden olurken, BP de dahil olmak üzere petrol şirketleri bazı istasyonlarını geçici olarak kapattı. Paniğe kapılan halk günlerdir benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sürücülere sakin olun çağrısı

Hükümet, ülkede yeterli miktarda akaryakıt olduğunu ve sürücülerin normal davranmaları gerektiğine yönelik uyarıda bulunmuştu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sürücülerin "yalnızca gerektiğinde" benzin almaları gerektiğini ifade etmiş, sıkıntıların tamamen panik alımından kaynaklandığını açıklamıştı. Yakıtın stoklanması sağlandığında durumun kendi kendine çözüleceğini söyleyerek sakinlik çağrısında bulunmuştu. - MANCHESTER

BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi

Akaryakıt, England, Petrol, BP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı 23:53 Galatasaray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı 23:24 İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş 23:11 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş
DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil 22:26 DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil 76 günlük aranın ardından TBMM 1 Ekim'de açılıyor! Meclis'in gündeminde kritik konular var 21:43 76 günlük aranın ardından TBMM 1 Ekim'de açılıyor! Meclis'in gündeminde kritik konular var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var 21:17 Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var
Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi 20:32 Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı 19:47 Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı         
00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" sözlerinden sonra ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
23:46
Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı         
23:15
Uzun süre takip ettiği arkadaşına ATM önünde kurşun yağdırdı Uzun süre takip ettiği arkadaşına ATM önünde kurşun yağdırdı         
23:10
Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş         
22:08
İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama         
21:28
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Bitmeyen kan davası! Cami avlusunda pusuya düşürülerek öldürüldü Bitmeyen kan davası! Cami avlusunda pusuya düşürülerek öldürüldü         
12:17
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 00:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement