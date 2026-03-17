Brent Petrol Fiyatı 103,90 Dolar

17.03.2026 09:57
Brent petrol fiyatı, ABD-İsrail-İran çatışmaları nedeniyle yükseldi, varil fiyatı 103,90 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 103,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 106,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,7 artışla 103,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,58 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İsrail ve İran arasında devam eden çatışmaların kısa sürede sona ermeyeceği ve arz kesintilerine yol açarak enerji fiyatlarını artıracağına yönelik endişeler belirleyici oldu.

Ham petrol fiyatları, önceki işlem gününde yaklaşık yüzde 5 gerilemesinin ardından toparlanırken Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemilerin geçiş yaptığına ilişkin haberler fiyatlardaki yükselişi sınırladı. Ancak boğazdaki geçişlerin kısıtlı kalması ve deniz yolunun büyük ölçüde kapalı olması, arz tarafındaki risklerin sürdüğüne işaret etti.

ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmalar üçüncü haftasına girerken, taraflar arasında gerilimin yüksek seyrini koruduğu görüldü. İran, geçen hafta ülkenin önemli ihracat noktalarından Harg Adası'na yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'daki ABD bağlantılı sektörleri hedef alabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta sonu Çin'in de aralarında bulunduğu en az yedi ülkeye Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin yeniden başlatılması için çağrıda bulundu. Ancak bazı müttefik ülkelerin bölgeye gemi gönderme planlarının bulunmadığını bildirmesi, boğazdaki belirsizliğin sürmesine neden oldu.

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler piyasalar tarafından yakından izlenirken, İran'ın ay başında fiilen kapattığı boğazdan Hindistan ve Pakistan bayraklı bazı tankerlerin geçiş yaptığı aktarıldı. İran daha önce bazı ülkelere ait gemilerin geçişine izin vereceğini, ABD ve müttefikleriyle bağlantılı gemilere ise müdahale edileceğini açıklamıştı.

Ayrıca, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkileri ve bu durumun küresel merkez bankalarının para politikalarına yansımaları da piyasaların gündeminde yer alıyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantıları yatırımcıların odağında olacak.

Brent petrolde teknik olarak 105,47 doların direnç, 102,67 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

