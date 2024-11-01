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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 74 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle 74,01 dolara geriledi.

01.11.2024 10:16
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,01 azalarak 74,01 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,31 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde yüzde 2,2 artış gösterdi. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da savaşın etkisiyle küresel arzın sekteye uğrayabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Fiyatların artışında, İran'ın, İsrail'in 26 Ekim'de düzenlediği saldırıya karşılık vermeye hazırlandığı haberleri etkili oldu.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef almıştı. İsrail basını, İran'ın, Tel Aviv'in son saldırısına karşılık olarak "birkaç gün içinde Irak'tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İran'ın, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce Irak topraklarından çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze ile misilleme yapabileceği öne sürüldü.

Haberde, misillemenin "İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin" İran'daki stratejik hedeflere yönelik olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği yorumuna yer verildi.

İran ile gerginlik sürerken İsrail bir yandan da Orta Doğu'da Beyrut ve Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail askerleri için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir tarih belirlemediklerini, "hedeflerine" ulaşıncaya kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

Petrol ve akaryakıt sevkiyatı ile küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıldeniz'de devam eden karışıklıkların petrol tedarikini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğu bilinen ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail, ABD ve İngiltere'yle bağlantılı 202 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 80,09 doların direnç, 70,18 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 74 Dolar - Son Dakika

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