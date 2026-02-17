Brent Petrol Fiyatı Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düştü

17.02.2026 09:54
Brent petrol varil fiyatı 67,71 dolara gerileyerek, müzakerelerin etkisiyle düşüş gösterdi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,71 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,19 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 67,71 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,18 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasında bugün yapılması planlanan müzakerelere ilişkin beklentiler etkili oluyor.

İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, dün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri seçenek ve Cenevre'de ikinci turu yapılacak nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington yönetiminin önünde iki seçenek bulunduğunu belirten Graham, "Biri diplomatik yol, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletecek şekilde bu rejimi diplomatik olarak sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışmak. Diğeri ise askeri seçenek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "hangi seçeneğin daha etkili olacağını" değerlendirdiğini söyleyen Graham, Trump'ın kararını aylar değil, haftalar içinde vereceğini öne sürdü.

Öte yandan Trump da bugün yaptığı açıklamada, Cenevre'de gerçekleştirilecek nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısında bulundu.

Kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirten Trump, müzakereler için "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yaptı. ABD Başkanı, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri seçeneğin masada olduğunun vurgulanması, olası çatışmanın küresel petrol rezervlerinin önemli bölümüne ev sahipliği yapan Orta Doğu'da arz kesintisi riskini artırsa da diplomasi ve müzakere beklentilerinin güçlenmesi risk primini azaltarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ayrıca piyasalar, bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilere odaklanmış durumda. Büyüme verisinin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların radarında bulunuyor.

Öte yandan yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarından Bankanın bundan sonraki para politikası adımlarına ilişkin ipuçları arayacak.

Brent petrolde teknik olarak 72,84 doların direnç, 62,65 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

