Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

16.07.2026 16:56
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Brent petrol varil fiyatı, Orta Doğu gerilimleri ve kar satışları nedeniyle 84,55 dolara geriledi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 84,55 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,95 dolar seviyesinde tamamladı.

Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,47 azalarak 84,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, hafta başındaki yükselişin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi etkili olurken, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin arz güvenliğine ilişkin endişeleri canlı tutması düşüşü sınırlıyor.

ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaştırmasıyla Orta Doğu'da gerilimin artması piyasaları etkilemeye devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saat 22.00'de (ABD doğu saatiyle 15.00'te) İran'a yönelik ikinci saldırı dalgası başlatıldığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi ise ülkesinin saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarının "ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandığını" ifade etti.

Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki savaşın küresel petrol piyasasında son yılların en büyük aksamasına yol açmasına rağmen, düşen talep, artan üretim ve stokların kullanılması gibi faktörlerin etkisiyle petrol fiyatlarında daha büyük bir sıçrama yaşanmadığını ancak tamponların büyük bölümünün artık tükenmiş durumda olduğunu bildirdi.

Jean-Marc Natal ve Azim Sadikov tarafından kaleme alınan "Petrol piyasası savaş şokunu absorbe etti ancak tamponlar azalıyor" başlıklı blog yazısında, küresel petrol piyasasında son yılların en büyük arz kesintisinin fiyatları sert biçimde yukarı taşımasının beklendiği ancak Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından yaşanan ani yükselişten sonra ham petrol fiyatlarının kısa sürede varil başına 90 ila 100 dolar aralığında dengelendiği aktarıldı.

Değerlendirmede, enerji şoklarının etkisinin hala hissedildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu sefer ilk darbeyi hafifleten unsur, enerji piyasalarının manevra alanı olması ve darbeyi absorbe edebilmesiydi. Hürmüz Boğazı'nda gerilimler yeniden alevlenirken, yedek kapasitenin devreye girmesi, talebin daralması ve stokların azalması nedeniyle bu manevra alanı artık daha küçük ve giderek daralıyor. Stoklar yenilenmediği takdirde, bir sonraki şok geldiğinde dünya daha zayıf bir konumda olacak."

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1,7 milyon varil azalışla 409 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon varil azalarak 316 milyon 500 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalışla 210 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 84,01 doların destek, 84,71 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

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