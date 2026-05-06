Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent Petrol Fiyatı Yükselişte

06.05.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı 114,13 dolara ulaştı, ABD-İran gerilimi fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 114,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,44 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,34 artarak 114,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran'dan gelen karşılıklı sert açıklamaların bölgedeki gerilimin süreceği ve küresel petrol arzındaki daralmanın devam edeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini belirtti.

Amerikan Axios haber platformuna telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'ın kendilerine yaptığı "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması" yönündeki son öneriyi kabul etmediklerini bildirdi.

İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceği mesajını veren Trump, "İranlılar anlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben (ablukayı kaldırmak) istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan ara buluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise İran ordusunun ABD'nin deniz ablukasına yakında "emsalsiz bir eylemle" karşılık verileceğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 119,69 doların direnç, 98,67 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.????

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:00:07. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.