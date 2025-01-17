Brent Petrol Fiyatları Artışını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Artışını Sürdürüyor

Brent petrol varil fiyatı 80,63 dolara yükseldi, Çin ve ABD ekonomik verileri etkili oldu.

17.01.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,63 ??dolardan işlem görüyor.

Dün 81,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 80,63 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,15 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin'den gelen güçlü makroekonomik veriler ve ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükseldi.

Çin'de bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyürken, bölgenin sanayi üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 6,2 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca ülkenin aralık yıllık perakende satışları da yüzde 3,7 ile tahminleri aştı.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik hareketliliğin artacağına işaret eden veriler, bölgede talebin yükseleceğine yönelik ihtimalleri güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra ABD'de Trump'ın görevi devralmasına az bir süre kalırken, Trump'ın kabine için aday gösterdiği isimlerin dünyanın en büyük ekonomisini nasıl şekillendireceğine ilişkin belirsizlikler, petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Scott Bessent, Amerikan ekonomisini, büyüme yanlısı düzenleyici politikalar, vergileri azaltma ve Amerikan enerjisini serbest bırakma yoluyla canlandıracaklarını ifade ederek, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın, enflasyonun beklediği gibi düşmesi durumunda Bankanın bu yılın ilk yarısında faizi tekrar düşürebileceğini ifade etmesi fiyatları artırdı.

Enflasyon verileri endişe verici düzeyde olmadığı sürece, faiz indirimlerinin piyasaların fiyatladığından daha erken gerçekleşebileceğini kaydeden Waller, verilerin iyi olması durumunda bu yıl faizi 3-4 kez düşürebileceklerini, veriler işbirliği yapmazsa da bu sayının 2'ye hatta 1'e düşebileceğini belirtti.

Bu beklentilerin, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik hareketliliği artırarak talebi besleyeceği öngörüleri, fiyatları destekliyor.

Öte yandan, Dünya Bankasının Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun ocak sayısında, enflasyon ve faiz oranlarının kademeli düşmesiyle küresel ekonomik büyümenin 2025 ve 2026'da geçen yıl olduğu gibi yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Beklentilerin ilerleyen dönemde küresel petrol talebini artıracağı ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 82,35 doların direnç, 76,30 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Artışını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:47 MEB’den yeni yönetmelik İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları Artışını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.